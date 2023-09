Una persona s'atrinxera durant cinc hores a Subirats exhibint una escopeta de balins

Efectius dels ARRO, el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i especialistes en mediació han intervingut per accedir al domicili

Actualitzada 22/09/2023 a les 10:43

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres al matí una persona que s'ha atrinxerat en un habitatge amb una arma llarga a Sant Pau d'Ordal, a Subirats (Alt Penedès), segons ha avançat ElCaso.cat i ha confirmat la policia catalana a l'ACN. Després s'ha comprovat que era una escopeta de balins. L'operatiu policial s'ha activat a les dues de la matinada, quan els han avisat que hi havia un veí fent llançament d'objectes al carrer des de la terrassa, i s'ha tancat sobre les set del matí. Els primers agents desplaçats al lloc li han demanat que deixés d'abocar coses a la via pública i ha exhibit «el que semblava una arma llarga», han detallat fonts policials.Aleshores, els policies han reclamat l'arribada d'ARRO, el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i de l'àrea de mediació.Tot i seguir amb les negociacions, l'arrestat no ha col·laborat i els Mossos han decidit accedir al domicili i l'han detingut. Segons han explicat, l'arma llarga era una escopeta de balins i no hi ha hagut ferits durant l'operatiu.