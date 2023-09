Atraquen en un local d'apostes de Lleida després d'agredir i lligar una treballadora

L'home va fugir amb els diners de la recaptació i els mossos busquen proves de identificar-lo i detenir-lo

Actualitzada 20/09/2023 a les 12:23

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'identificar, localitzar i detenir l'autor d'un robatori en un local d'apostes esportives de Lleida. Segons ha avançat Segre i ha pogut confirmar l'ACN, els fets van tenir lloc dilluns a la nit, en horari de tancament d'un establiment del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes. El rotatiu detalla que l'home hi hauria entrat amb un ganivet i hauria colpejat i lligat de mans una treballadora per endur-se els diners de la recaptació.Es dona la circumstància que fa tres setmanes hi va haver un altre atracament en aquest saló, en el qual el lladre va aconseguir fugir amb un botí de 40.000 euros. De fet, no es descarta que tots dos robatoris hagin estat obra de la mateixa persona.