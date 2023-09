Vuit ferits lleus en un accident a la muntanya russa de la Festa de la Cervesa a Munic

Tot indica que l'accident es va deure a un problema tècnic que va conduir al xoc de trens

Actualitzada 18/09/2023 a les 12:42

Un accident en l'atracció de la muntanya russa de la tradicional Festa de la Cervesa a Munic ha deixat vuit ferits lleus, van informar aquest diumenge les autoritats municipals.Per raons que encara no s'han establert dos trens van tenir un xoc amb el que el funcionament de la muntanya russa va haver de ser interromput.Dels vuit ferits sis van ser atesos en el lloc dels fets per personal sanitari i dos van ser traslladats a un hospital.Els accidents lleus són relativament freqüents a la muntanya russa de la Festa de la Cervesa i normalment es deuen a comportament imprudent de persones que han consumit alcohol en excés.En aquesta ocasió, no obstant això, tot indica que l'accident es va deure a un problema tècnic que va conduir al xoc de trens.L'accident va ocórrer a les 22.10 hores del dissabte, poques hores després que s'inaugurés la Festa de la Cervesa.La Festa de la Cervesa, o Oktoberfest, o Festa d'Octubre, com es diu malgrat celebrar-se al setembre, ofereix paral·lelament a les carpes on es consumeixen els tradicionals gerros d'un litre i diverses viandes típiques, diverses atraccions.