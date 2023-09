Una cambrera es queda tancada dues hores al congelador d'un restaurant

Els fets van tenir lloc el passat 29 de juliol al restaurant de l'estació Victoria Coach de Londres

Actualitzada 18/09/2023 a les 13:42

Pret a Manger, una famosa cadena de menjar ràpid, ha hagut de pagar més de 800.000 lliures esterlines a una treballadora per haver-la deixat tancada en un congelador durant més de dues hores a 18 graus sota zero, segons El Caso. La dona va haver de rebre atenció mèdica per hipotèrmia. Els fets van tenir lloc el passat 29 de juliol al restaurant que la cadena té a l'estació Victoria Coach de Londres.Segons el digital, l'empleada va entrar en un dels congeladors de la cuina per agafar una caixa de croissants per a ficar-los al forn, moment en que la porta de la cambra refrigeradora es va tancar, i el botó d'obertura va deixar de funcionar.Dues hores i mitja després de quedar-se atrapada a temperatures sota zero, un altre treballador va entrar al congelador, i la va trobar a punt de desmaiar-se.