Moren prop de 6.600 porcs en l'incendi de la granja de Cornellà del Terri

Dues dotacions dels Bombers han remullat la zona tota la nit

Actualitzada 15/09/2023 a les 09:18

Prop de 6.600 porcs han mort en l'incendi de la granja de Cornella del Terri (Pla de l'Estany) que va decretar-se a la instal·lació dijous al vespre. Segons els Bombers de la Generalitat dues dotacions han remullat l'espai tota la nit i a hores d'ara només en queda una d'activa. El foc va iniciar-se passades les vuit del vespre en aquesta explotació, ubicada al veïnat de Mas Ferrant de la població. Cap a les onze de la nit els serveis d'emergències van indicar que ja no hi havia flama activa. Amb tot, els Bombers no van poder accedir a l'interior per motius de seguretat. Fonts del cos han explicat que el fals terra ha quedat molt afectat i hi ha risc que cedeixi.La granja està conformada per tres naus, una de les quals hauria cremat completament amb els animals a l'interior. Una altra, on també hi havia porcs, hauria resultat afectada pel fum. La tercera, on hi ha 5.200 porcs, es troba en bones condicions i els animals que hi ha dintre també.