Els Mossos no ho investiguen com un cas de violència masclista

Actualitzada 14/09/2023 a les 11:21

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que va ser localitzada dilluns dia 11 de setembre a Sant Boi de Llobregat amb signes de violència. Cap a les 16.30 hores, la policia va ser alertada de la presència del cos d'una dona en un domicili del municipi del Baix Llobregat. Els veïns van avisar el cos per la pudor que notaven provinent de l'habitatge.Els Mossos no investiguen aquesta mort com un cas de violència masclista perquè la dona, de 68 anys, no tenia cap relació sexual o sentimental, han explicat a l'ACN fonts policials.