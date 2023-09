Detingut el fill del cònsol xilè a Barcelona per fer robatoris amb el cotxe oficial

La policia el va enxampar a Sant Cugat amb cinc joves més després d'un intent d'assalt a una botiga

Actualitzada 14/09/2023 a les 13:10

La Policia Local de Sant Cugat del Vallès i els Mossos d'Esquadra han detingut el fill del cònsol de Xile a Barcelona, Jaime Ferraz Aravena, per cometre robatoris amb el cotxe oficial del consolat. Segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN, divendres a la nit una patrulla de la policia local va fer aturar el turisme amb matrícula consular al centre de la ciutat perquè els va semblar sospitós que hi anessin sis persones. El cotxe va fugir, però poc després va xocar i es va poder detenir els sis joves, que van passar a mans dels Mossos. Es dona la circumstància que la mateixa nit hi havia hagut un intent de robatori en una botiga de telefonia mòbil de la ciutat, i els dies anteriors també.El fill del cònsol xilè anava acompanyat de cinc nois més. Després de passar a disposició judicial, els joves han quedat en llibertat amb càrrecs i el vehicle és a les dependències policials.