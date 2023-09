Atraquen una benzinera de Sarrià de Ter i s'emporten uns 500 euros en efectiu

Els Mossos busquen els responsables que han entrat forçant la porta però no han ferit la treballadora

Actualitzada 13/09/2023 a les 11:14

Els Mossos busquen dues persones que aquesta matinada han atracat una benzinera de Sarrià de Ter (Gironès) i que s'han emportat uns 500 euros de la caixa. Els fets s'han produït pels volts de tres quarts de tres de la matinada. Els dos assaltants han forçat la porta automàtica de l'entrada i que a partir de la nit queda tancada per seguretat, mentre l'establiment segueix obert, ja que funciona les 24 hores. Segons ha pogut saber l'ACN, els dos atracadors portaven la cara tapada perquè no se'ls reconegués i han forçat la porta amb una pota de cabra. Un cop a dins han obligat a la treballadora que hi havia a dins a donar-los els diners en efectiu que tenien a la caixa i han marxat del lloc dels fets.Els dos sospitosos han fugit sense ferir la dona i ara els Mossos els busquen com a responsables de robatori amb violència. La policia revisa les imatges de les càmeres de seguretat i ha pres denúncia als afectats.