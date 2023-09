Sevilla: Detenen un home per degollar a la seva exparella

La Policia Nacional ha enxampat l'home quan preparava la corda per suïcidar-se

Actualitzada 03/09/2023 a les 13:22

La Policia Nacional ha detingut a Sevilla a un home com a presumpte autor de l'assassinat d'una dona que, pel que sembla, era la seva exparella i a la qual hauria degollat amb una arma blanca.Segons han informat fonts de la recerca, l'home, la identitat del qual no ha transcendit, ha estat detingut quan estava preparant una corda pel que sembla amb tendències suïcides.L'agressor i la víctima havien mantingut una relació sentimental i actualment eren exparella, per la qual cosa podria tractar-se d'un cas de violència de gènere que, de confirmar-se, seria el 14 d'enguany a Andalusia i el tercer a Sevilla.La Policia Nacional roman en el lloc dels fets a l'espera de l'aixecament del cadàver.Les mateixes fonts han precisat que la víctima no estava en El Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Viogén).