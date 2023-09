Detenen un home per robar peces de motos als aparcaments de l'entorn del circuit de Montmeló

Els Mossos d'Esquadra l'han detectat amb comportament sospitós a través de les imatges captades amb dron

Actualitzada 03/09/2023 a les 18:15

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar peces de motos que estaven estacionades als aparcaments de la rodalia del Circuit de Catalunya – Montmeló (Vallès Oriental), on aquest diumenge s'hi celebra el Gran Premi del campionat de motociclisme. Segons ha fet públic el cos policial, un dels drons enlairats en el marc del dispositiu de seguretat ha detectat que l'home observava motos dels aparcaments «de manera sospitosa». Els agents han procedit a identificar-lo i li han intervingut diverses peces furtades d'altres motos.Aquest diumenge a Montmeló s'hi ha aplegat prop de 60.000 espectadors, fet que ha obligat a activar un ampli dispositiu de mobilitat a la zona, on s'han habilitat diversos aparcaments de gran capacitat.