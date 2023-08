Troben desmembrat el cadàver de la dona en un pou de Jerez

La policia va detenir un home per la seva presumpta implicació en la mort

Actualitzada 28/08/2023 a les 16:19

El cadàver de la dona trobat ahir diumenge en un pou de reg de Jerez de la Frontera (Cadis) estava desmembrat, segons han indicat a EFE fonts pròximes a la investigació.Els investigadors creuen que la violència de gènere no és, en principi, la principal hipòtesi sobre el cas, han indicat a EFE altres fonts pròximes al cas.L'home que va ser detingut ahir després de la troballa del cos per la seva presumpta implicació en la mort no és parella de la dona, segons les fonts.L'arrestat roman a la comissaria de Jerez, mentre que les restes de la dona continuen a l'Institut de Medicina Legal de Cadis, on van ser traslladats per a la seva identificació i per a la realització de les proves que determinin les causes i circumstàncies en les que va morir.Segons publica el Diario de Jerez, el cos estava «tapat amb brossa» i va ser localitzat gràcies a que la Policia seguia des de fa dies els moviments del detingut.El jutjat que instrueix les diligències manté decretat el secret de sumari.El cos va ser trobat ahir a gran profunditat en un pou agrícola del paratge conegut com a Cortijo de Ducha, en una zona rural de Jerez de la Frontera, gràcies a un ampli dispositiu policial en el que van participar especialistes de la Unitat de Subsol, Policia Científica i Unitat de Mitjans Aeris.Les perquisicions les desenvolupen agents de la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), amb seu a Madrid, amb suport de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Jerez de la Frontera.