Detinguts sis adolescents per violar dues cosines de 13 anys

Actualitzada 25/08/2023 a les 15:29

Dues cosines de 13 anys van ser violades per un grup de sis adolescents que ja han estat detinguts a Caivano, a la província de Nàpols (sud d'Itàlia), el segon delicte d'aquest tipus que surt a la llum després de la commoció causada al país per la violació grupal d'una altra noia a Palerm.Els fets van ocórrer a principis de juliol passat, quan les menors van ser portades a una cabanya del Parque Verde de Caivano, un complex d'habitatges socials conegut per ser un focus de tràfic de drogues i on van sofrir els abusos per part dels detinguts, amb edats similars a les de les seves víctimes, ha revelat aquest divendres el diari local Il Mattino.No obstant això no va ser fins a agost que els pares van denunciar els abusos i va començar la investigació dels Carabinieris (policia militaritzada), que va identificar als autors i els va detenir, mentre analitza els seus telèfons intel·ligents per intentar reconstruir la dinàmica exacta del succeït.Les dues menors han estat traslladades a la casa d'un familiar lluny del Parque Verde, el mateix lloc on el 2016 va ser violada i assassinada la petita Fortuna Loffredo, de 6 anys, en un cas que va commocionar el país.A més, aquests abusos es coneixen poc després de l'arrest a Palerm per la violació grupal d'una noia de set joves, un d'ells menor d'edat, que havia estat excarcerat però que aquest dijous va ser detingut de nou després de presumir de la seva situació a la xarxa social TikTok.La resta d'acusats han denunciat que reben amenaces dins de la presó en la que esperen el seu judici, la penitencieria Pagliarelli de Palerm, i un clima molt tibant amb la resta de presos, i han estat traslladats a altres centres de Sicília.La violació va tenir lloc en la nit del 7 de juliol al centre de la capital siciliana, Palerm, quan set joves, el major de 22 anys i un d'ells menor d'edat, van emborratxar a una jove de 19 anys per després portar-la a una zona apartada i violar-la per torns.El cas ha commocionat el país i les autoritats han demanat a la plataforma Telegram i als usuaris que no es divulgui el vídeo de l'agressió, mentre el vicepresident del Govern Matteo Salvini, cap de la ultradretana Lliga, ha anunciat que presentarà un projecte de llei per aplicar la castració química als violadors.«Si violes a una dona o a un nen evidentment tens un problema: la condemna a presó no és suficient. Mereixes ser curat. Punt», va opinar el polític.