Mor un gos penjat després de saltar a causa de la calor a Girona

El propietari hauria marxat de vacances deixant la mascota en una terrassa sense ombra

Actualitzada 24/08/2023 a les 10:12

La Policia Municipal de Girona ha denunciat el propietari d'un gos que ha mort després de saltar per un balcó a causa de la calor que tenia l'animal. Segons avança Diari de Girona, els fets van tenir lloc en un pis del carrer del riu Freser, al barri de Sant Pau de la capital gironina. El gos tenia uns sis mesos d'edat i des de feia dies estava tot el dia a la terrassa sense cap ombra i lligat amb una corda. L'animal hauria intentat saltar pel balcó per fugir de la calor i hauria quedat penjat per la corda. Diversos veïns apunten que el propietari hauria marxat de vacances deixant la mascota a casa. La policia explica que havia demanat a un conegut que el cuidés i el deixava lligat per por que saltés, com finalment va acabar fent.Els fets van passar el dilluns al migdia, quan diversos veïns van trucar a la Policia Municipal de Girona perquè van veure el gos penjat del balcó. Asseguren que ja havien trucat en altres ocasions els últims dies perquè sentien el gos plorant i cridant i advertien que estava desatès. El propietari havia marxat de vacances i demanava un conegut que li cuidés mentre ell era fora. Aquest s'encarregava de treure'l a passejar tres cops al dia i li donava aigua i menjar.La resta del dia, però, se'l passava en una terrassa sense cap ombra i amb el terra ceràmic. Unes condicions insuportables coincidint amb l'onada de calor que viu la demarcació de Girona, on el termòmetre s'ha enfilat fins als 40 graus en els últims dies. L'animal hauria saltat fugint de la calor, però com que estava lligat amb una corretja, va quedar penjat.Ara, la Policia Municipal ha denunciat el propietari per un delicte de maltractament animal.