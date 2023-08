Detingut un fals osteòpata a Lleida acusat de fer tocaments a clientes seves

L'home té 60 anys i passarà a disposició judicial aquest dijous

Actualitzada 23/08/2023 a les 10:41

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un fals osteòpata de 60 anys acusat de fer tocaments a diverses clientes en un centre a la Bordeta de Lleida, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la policia. L'home, tot i no tenir titulació, oferia serveis d'osteopatia i reiki. Durant les sessions hauria aprofitat per fer tocaments i insinuacions sexuals a les clientes.La investigació va començar fa dos mesos arran de la denúncia d'una de les víctimes i la policia el va detenir aquest dimarts acusat d'un delicte contra la llibertat sexual. La investigació continua oberta per tal de determinar si hi ha més víctimes i l'home està previst que passi a disposició del jutjat d'instrucció de Lleida en funcions de guàrdia dijous.