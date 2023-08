Un lladre fa caure de la moto un policia que el perseguia per haver robat en un cotxe

L'home va reaccionar de manera violenta quan es va veure envoltat i sense escapatòria a Platja d'Aro

Actualitzada 22/08/2023 a les 14:48

Un lladre enxampat en plena feina robant a dins d'un cotxe a Platja d'Aro (Baix Empordà) ha causat lesions a dos agents de la Policia Local intentant fugir i resistint-se a la detenció. Els fets es van produir el 17 d'agost, cap a dos quarts de deu del matí, quan un testimoni va avisar la policia perquè acabava de veure un home trencant el vidre d'un cotxe aparcat a l'avinguda Londres. Cap al lloc s'hi van adreçar diferents patrulles de la policia local, que van poder localitzar el sospitós. Quan el lladre es va veure sorprès pels agents, va arrancar a córrer. Durant la fugida, una moto policial es va posar a la seva alçada i l'home li va clavar una puntada de peu, fent caure l'agent.Segons informa la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, quan el lladre es va veure envoltat i sense escapatòria, va reaccionar de manera violenta, enfrontant-se als agents actuants i agredint-los. Finalment, el van poder detenir. Els agents van recuperar una bossa que el detingut havia llançat durant la fugida i van recuperar objectes sostrets en els robatoris.També van comprovar que al mateix carrer hi havia sis vehicles amb els vidres esberlats.L'actuació es va saldar amb dos agents de la policia local ferits de caràcter lleu.Al sospitós, de 22 anys i veí de Llagostera (Gironès) li atribueixen diversos delictes de robatori a interior de vehicle, danys, lesions i atemptat a agents de l'autoritat. L'arrestat té antecedents per delictes semblants.La investigació continua oberta i la policia no descarta que el lladre pugui estar relacionat amb altres robatoris a dins de vehicles que es van produir setmanes enrere al municipi seguint el mateix modus operandi.