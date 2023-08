Lugo: Conviu una setmana amb el cos de la seva mare perquè no sabia que havia mort

L'home li va arribar a encendre un calefactor «per si tenia fred»

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:55

Un home de 70 anys ha conviscut al voltant d'una setmana amb el cadàver de la seva mare Dolores, de 94, en un habitatge de Monforte, Lugo, on tots dos residien, segons ha informat La Voz de Galicia.Pel que sembla, l'home, que pateix una malaltia mental, no estava segur de què era el que li passava a la seva mare, li va arribar a encendre-li un calefactor «per si tenia fred».Els veïns descriuen que Dolores es valia per si mateixa i que era ella qui s'encarregava d'anar a comprar al supermercat, per la qual cosa era habitual veure-la passejant per la zona. No obstant això, apunten que últimament es veia obligada a detenir-se en un banc per recuperar forces abans de tornar a casa.Així mateix, asseguren que «el seu cap funcionava perfectament» i que les relacions amb els veïns eren cordials, al contrari que el seu fill, que solia mostrar un comportament erràtic amb arravataments d'agressivitat.Per això, Sonia, una veïna, es va veure sorpresa el passat 16 d'agost quan, en creuar-se amb l'home pel carrer, aquest li va demanar ajuda. «Em va demanar que anés a casa seva per ajudar-lo a ficar al llit a la seva mare», explica. Va ser l'endemà quan va decidir donar l'avís a la Policia Local.Tot i que els agents van acudir fins a quatre ocasions al domicili, no van obtenir resposta en cap dels intents. Per això, es van veure obligats a tornar l'endemà al costat de la Policia Nacional, els bombers i una ambulància. Moment en que l'olor, que fins llavors només havia estat percebut pels veïns lleugerament a través d'un celobert, ja envaïa tot el replà.En accedir a l'habitatge, es va determinar que no existien signes de violència, fet que va ser confirmat posteriorment per l'autòpsia, que va revelar una mort natural.Dolores va ser enterrada en A Pobra do Brollón, i el seu fill ha estat internat en la unitat psiquiàtrica de l'Hospital de Calde.