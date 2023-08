Detingut un guàrdia civil fora de servei per bufetejar un policia local a Màlaga

L'agent es va apropar al veure que estava incomodant a una dona

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:18

Un guàrdia civil que es trobava fora de servei va ser detingut durant la Feria de Màlaga al centre històric de la ciutat després que presumptament bufetegés amb la seva placa i digués «pallasso» a un policia local, han informat aquest dimarts a EFE fonts municipals.El succés va ocórrer dijous passat, quan un agent de la Policia Local de paisà va observar a un home que semblava estar incomodant a una dona, a la qual va grapejar i es va dirigir amb expressions grolleres i despectives, segons informa en la seva edició d'aquest dimarts el diari Sur.El policia local es va acostar a l'home per a identificar-lo i la dona li va indicar que no es trobava en perill, ja que es tractava del seu nuvi, que havia begut, i va refusar presentar denúncia.Quan l'agent va demanar a l'home que li mostrés el seu DNI, aquest es va negar, va treure la seva placa de la Guàrdia Civil de la butxaca i presumptament el va colpejar amb ella al rostre, al mateix temps que li deia «pallasso».El guàrdia civil, que no pertany a la Comandància de Màlaga, va ser detingut poc després, mentre que el policia local va ser atès en un centre sanitari per una contusió lleu al rostre, afegeix aquest periòdic.