Una infermera britànica, culpable de l'assassinat de set nadons

Els fets van passar entre juny de 2015 i juny de 2016 a l'hospital Condesa de Chester

Actualitzada 18/08/2023 a les 15:54

La infermera britànica Lucy Letby, de 33 anys, ha estat trobada culpable de l'assassinat de set bebès i de l'intent d'assassinat d'altres sis en un hospital de Chester (nord-oest d'Anglaterra) entre 2015 i 2016, segons ha informat aquest divendres el Tribunal de la Corona de Manchester.Durant el judici, les proves presentades per la Fiscalia van indicar que Letby va posar fi a la vida dels petits, cinc nens i dues nenes, injectant-los aire amb una xeringa via intravenosa mentre treballava en el centre sanitari Condesa de Chester.La dona, que ja era sospitosa dels crims des de 2018 -quan va ser detinguda per primera vegada-, va ser arrestada de nou el 2020 i acusada per la policia després de rebre l'autorització de la Fiscalia de la Corona, que va presentar 22 càrrecs contra ella.El cas va commocionar el Regne Unit, sobretot a partir de que les sospites de les morts dels nounats comencessin a dirigir-se el 2018 sobre la infermera, que s'ha convertit en l'assassina de nens més prolífica de la història d'aquest país.El citat tribunal també la va trobar culpable de l'intent d'assassinat d'altres sis bebès amb mètodes que incloïen, a més de la injecció d'aire, l'enverinament amb insulina o l'administració de quantitats de menjar excessives. La sentència s'anunciarà el 21 d'agost.Per contra, el jurat, que va deliberar durant més de 110 hores, va declarar a Letby, qui no ha estat present avui a la sala, no culpable de dos intents d'assassinat, al mateix temps que no va arribar a consensuar un veredicte sobre altres sis intents.Els càrrecs pel que ha estat condemnada es corresponen al període entre juny de 2015 i juny de 2016, quan es van produir diverses defuncions per causes inexplicables de nounats a l'hospital Condesa de Chester.El cas va commocionar el Regne Unit des del moment en què les sospites de les morts dels nounats van començar a recaure el 2018 sobre la infermera.Letby va treballar com a estudiant en pràctiques en el centre públic durant tres anys, abans d'acabar els seus estudis en la universitat local i especialitzar-se com a infermera infantil.Des de llavors, la condemnada va treballar en la unitat neonatal, especialitzada en bebès que requereixen diferents nivells de cures.Cada any, aquesta unitat atén uns 400 bebès, però des de finals de juliol de 2016 va deixar d'admetre a nens nascuts abans de les 32 setmanes de gestació, moment des del qual no es van registrar més morts.Un informe publicat en 2017 pel Real Col·legi Mèdic de Pediatres i Salut Infantil va concloure que no existia «cap causa» que expliqués l'augment de morts a la unitat registrades a partir de 2014.En aquest any, tres nounats van morir, mentre que en 2015 ho van fer vuit i en 2016 sis.