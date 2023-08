Rescaten una família quan la seva embarcació s'enfonsava a les Illes Medes

La barca es va bolcar totalment abans que els agents els poguessin socórrer

Actualitzada 18/08/2023 a les 11:43

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Girona ha rescatat una família de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), quan la seva embarcació s'enfonsava entre les Illes Medes i el port de l'Estartit (Baix Empordà). Els fets van passar al voltant de les tres del migdia del 10 d'agost, quan els agents que patrullaven la zona van detectar una barca a 200 metres de la bocana del port en una zona propera a les roques que s'enfonsava perquè hi havia entrat molta aigua. Hi havia tres persones dins l'aigua i dues més a bord. L'embarcació va arribar a bolcar totalment, abocant al mar els dos darrers ocupants, just abans que els agents poguessin arribar al lloc.Els agents de la Guàrdia Civil van rescatar els cinc ocupants de la barca recreativa (tres adults i dos menors) amb cèrcols salvavides i els van pujar a bord. Malgrat que es trobaven en un estat de gran ansietat i presentaven diverses contusions i esgarrinxades, no van requerir assistència sanitària.