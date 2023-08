Detingut a Tudela per violar la correspondència d'un veí

La comunitat va instal·lar càmeres de seguretat per descobrir l'autor

Actualitzada 18/08/2023 a les 15:28

La Policia Foral ha detingut recentment un veí de Tudela com a presumpte autor de dos delictes, un contra la inviolabilitat de la correspondència i un altre lleu de furt.Les perquisicions es van iniciar en rebre's una denúncia en la que es relatava un possible delicte d'accés il·legal al contingut dipositat en una bústia comunitària del portal. La víctima va sospitar que un veí hauria agafat un paquet i l'objecte que contenia, havent-lo dipositat posteriorment obert. Pel que sembla no és la primera vegada que ocorre, per la qual cosa la comunitat va instal·lar càmeres de seguretat en l'immoble. Els policies forals van accedir a l'estudi de les imatges i van poder confirmar els fets denunciats. Una vegada identificat l'autor, amb antecedents policials, va ser detingut i traslladat a comissaria per a continuar amb les diligències.L'atestat, elaborat per agents del Grup de Policia Judicial, ha estat remès a un jutjat de guàrdia i a la fiscalia de la capital ribera, on continua oberta la causa.