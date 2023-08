Una persona mor en un incendi d'habitatge a Badalona

El foc va afectar l'immoble del segon pis en un bloc de tres plantes d'alçada

Actualitzada 17/08/2023 a les 09:23

Una persona va morir dimecres al vespre en un incendi d'habitatge a Badalona. Els Bombers van rebre pocs minuts abans de les nou l'avís que un incendi afectava un pis en un edifici del carrer de Guifré de la ciutat. Fins al lloc s'hi van desplaçar set dotacions i quan van arribar van veure com el foc estava totalment desenvolupat i afectava l'immoble del segon pis en un bloc de tres plantes d'alçada. Llavors també van ser alertats que una persona, amb mobilitat reduïda, continuava a l'interior de l'edifici. Des de l'exterior els efectius van iniciar un atac ofensiu amb aigua mentre un equip va accedir a l'interior per buscar aquesta persona i extingir l'incendi.Els Bombers van localitzar el foc a la primera planta d'un dúplex, que ocupava la segona i la tercera planta del bloc. L'incendi, les causes del qual es desconeixen, va afectar totalment el primer pis del dúplex. Poc després de les nou i vint minuts, els efectius de bombers van donar per estabilitzat l'incendi. A la tercera planta, molt afectada pel fum, van localitzar la víctima sense vida. Va ser custodiada, després que bombers haguessin assegurat i ventilat la planta, per agents dels Mossos d'Esquadra fins que es va autoritzar l'aixecament i retirada del cos.Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, entre les quals Unitat d'Investigació, efectius de la Policia Local i quatre ambulàncies del SEM.