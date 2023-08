Suspenen de sou i feina el mosso que va ventar una bufetada a un home a Olot

La Divisió d'Afers Interns també ha expedientat un altre agent que suposadament li hauria clavat una puntada de peu

Actualitzada 15/08/2023 a les 13:43

Els Mossos d'Esquadra han suspès temporalment de sou i feina l'agent que va ventar una bufetada a l'home que cridava al mig del carrer a Olot. Segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN, la Divisió d'Afers Interns (DAI) del cos ha obert un expedient disciplinari tant a aquest agent com a un altre que apareix al vídeo difós per xarxes. En aquest cas, tot i que no es vegi a les imatges, perquè suposadament aquest altre mosso li hauria clavat una puntada de peu a l'home. Els fets van passar la matinada del dijous de la setmana passada. Al vídeo, que va gravar un veí, es veu com l'home, que estava causant molèsties als veïns, increpa la patrulla de mossos. Aleshores, un d'ells li venta la bufetada i li diu que se'n vagi a dormir.A les imatges que van circular per xarxes es veu l'home assegut a terra al carrer Bonaire d'Olot i tres agents dels mossos que s'hi acosten. Els policies li demanen que se'n vagi a dormir «la mona» mentre ell els increpa dient-los «pica'm una altra vegada». Aleshores un dels agents li diu que calli «d'una vegada» i li venta la bufetada. Després, li recrimina que estigui molestant els veïns i li demana que se'n vagi al llit.Després que el vídeo es fes viral, la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació per analitzar l'actuació dels policies. De moment, segons confirmen els Mossos, arran d'això s'han obert dos expedients disciplinaris. El primer és contra el policia que va ventar una bufetada, i que comporta una suspensió temporal de sou i de feina.El segon s'ha obert a un altre dels agents que apareixen al vídeo. En aquest cas, perquè suposadament el policia hauria clavat una puntada de peu a l'home que estava assegut al carrer abans que un veí enregistrés les imatges des d'un edifici proper. Segons informa l'Ara, l'home és un vell conegut de la policia, perquè sovint protagonitza baralles i causa molèsties als veïns.