Mor un jove en preciptar-se 60 metres a la Ruta del Cares, a Astúries

Actualitzada 15/08/2023 a les 13:37

Un jove de 25 anys ha mort en precipitar-se mentre feia a la Ruta del Cares i caure uns 60 metres a una àrea de difícil accés situada a la zona limítrofa d'Astúries i Lleó, ha informat el Servei d'Emergències del Principat (SEPA).La caiguda del jove es va produir aquest dilluns cap a les 18.00 hores, per causes que encara es desconeixen, mentre feia la ruta en companyia d'un altre home de 56 anys que va ser rescatat il·lès després d'haver intentat arribar pels seus mitjans fins al punt al que va quedar tendit el cos.La Ruta del Cares, que parteix des de Caín (Lleó), travessa els Pics d'Europa entre Castella i Lleó i Astúries, al llarg de 12 quilòmetres, fins a Poncebos (Astúries), és una de les més conegudes i transitades del país, i en els mesos d'estiu atreu diàriament a centenars d'excursionistes.L'accident va tenir lloc en el terme municipal de Cabrales, a Astúries, a uns quatre quilòmetres de Caín, fins on va ser traslladat el cadàver pel SEPA a bord de l'helicòpter.El mort s'havia precipitat uns 60 metres a una zona de difícil accés i per a poder arribar fins ell es van haver de realitzar sengles operacions de grua amb l'aeronau de bombers a gairebé la seva màxima capacitat, 54 metres de cable, per deixar a la zona a un bomber-rescatador i a la metgessa-rescatadora que només va poder confirmar la mort del jove.L'equip de rescat va haver d'esperar que arribés al lloc el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil desplaçat des de Sabero (Lleó) i autoritzés l'aixecament del cadàver pel fet que a la zona on es trobava el cos només es podia arribar mitjançant una operació de grua amb l'aeronau del SEPA.Amb la grua també havien rescatat prèviament a l'acompanyant del mort que estava intentant accedir fins a la zona on s'havia precipitat.