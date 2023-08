Detinguda per segon cop la dona que hauria robat joies a l'anciana que cuidava a Girona

Els Mossos han pogut recuperar més joies en un camió on les transportava per fondre-les

Actualitzada 15/08/2023 a les 13:57

Els Mossos d'Esquadra han detingut per segona vegada la dona que hauria robat 1.700 euros en joies a l'anciana de més de 90 anys que cuidava a Girona. La primera detenció es va fer el passat 9 d'agost. La detinguda, de 29 anys, va vendre tot tipus de joies (arracades, penjolls, anells o collarets entre d'altres) a una botiga especialitzada entre els dies 17 i 20 de juliol. Una investigació de la policia va permetre determinar que les joies que es venien portaven una inscripció amb un nom que no es corresponia al de la venedora en qüestió, a qui se li van requisar els objectes venuts.Cinc dies després dels primers fets, els agents han tornat a detenir la dona en localitzar més joies sostretes. Els investigadors han pogut recuperar-les en el camió que les transportava per fondre-les.