Arnedo: Detingut un jove de 21 anys per violar una amiga mentre dormia

L'autor es troba en situació irregular a Espanya i té en vigor una ordre d'expulsió del territori nacional

Actualitzada 14/08/2023 a les 16:23

El jutjat de Logronyo ha decretat l'ingrés a presó provisional per un jove de 21 anys, en situació irregular, detingut per la Guàrdia Civil per violar presumptament a una amiga mentre dormia a un poble al que havien acudit a les festes patronals de la localitat d'Arnedo.El detingut té un historial delictiu per una altra agressió sexual perpetrada contra la seva exparella el mes d'abril passat, ha informat aquest dilluns en un comunicat la comandància de la Guàrdia Civil a La Rioja. A més, es troba en situació irregular a Espanya i té en vigor una ordre d'expulsió del territori nacional.La detenció d'aquest home es va produir arran de la denúncia presentada per víctima, de 23 anys. Segons el seu testimoniatge, tots dos es trobaven a Arnedo gaudint de les seves festes patronals.El consum d'alcohol per part de la jove la va portar a un cert grau de somnolència i vulnerabilitat, per la qual cosa el seu amic la va acompanyar a l'habitatge d'un familiar, on es van quedar en una habitació per a descansar.La jove va explicar en la seva denúncia que, quan va despertar, el seu amic es trobava damunt d'ella agredint-la sexualment i, després de demanar ajuda a crits, aquest va procedir a abandonar el domicili i a ella la van traslladar uns familiars a un centre hospitalari.El testimoniatge de la víctima, el de diversos testimonis i les dades recaptades durant la investigació han determinat la presumpta veracitat del fet denunciat, segons Guàrdia Civil.Durant la instrucció de les diligències, el detingut es va acollir al seu dret a no declarar davant els agents, per la qual cosa va ser posat a la disposició de l'autoritat judicial, que va decretar el seu ingrés a presó.