Detenen dos homes que es van gravar saltant sobre un cotxe de policia i ho van penjar a internet

La Policia Nacional va localitzar els individus a Alacant i els danys causats són d'uns 1.500 euros

Actualitzada 11/06/2023 a les 19:42

Dos homes, espanyols de 18 i 37 anys, han estat detinguts després de gravar-se saltant sobre el sostre i el capó de dos vehicles de la Policia Nacional en el port d'Alacant i de penjar-lo en les xarxes socials, amb gran repercussió.Els dos individus van aprofitar que els agents havien estacionat en els molls del port alacantí per a la inspecció d'un local d'oci de la zona per a pujar-se als cotxes mentre una tercera persona ho filmava tot amb un telèfon mòbil.Els dos arrestats són, precisament, el propietari i l'empleat d'un dels locals d'oci que hi ha als voltants i van passar divendres per disposició judicial, per un presumpte delicte de danys intencionats.El Cos Nacional de Policia d'Alacant ha xifrat els danys ocasionats en els vehicles en uns 1.500 euros.