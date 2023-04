Un home mor ofegat a la platja del Bogatell de Barcelona

Els Bombers i la Guàrdia Civil van recuperar el cos dissabte

Actualitzada 10/04/2023 a les 13:22

Un home va morir ofegat dissabte passat a la platja del Bogatell de Barcelona, segons ha avançat Metropoli i han confirmat a l'ACN fonts de la Guàrdia Civil. El cos va rebre l'avís d'un possible ofegament a l'espigó de la platja cap a tres quarts de dues del migdia i hi van desplaçar una patrulla de servei marítim. Conjuntament amb els Bombers, van recuperar el cos sense vida d'un home d'entre 60 i 70 anys que anava indocumentat. El cos no tenia símptomes de violència i es treballa amb la hipòtesi d'un accident o d'un ofegament natural.Els Mossos d'Esquadra van col·laborar amb la recerca i la policial judicial de la Guàrdia Civil, amb base al Port de Barcelona, s'ha encarregat de la instrucció de les diligències.