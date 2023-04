Mor ofegat un home de 46 anys que havia sortit a pescar a la costa de Sitges

Els cossos de seguretat van recuperar aquest diumenge el cos sense vida

Actualitzada 10/04/2023 a les 12:25

Un home va morir ofegat aquest cap de setmana a la costa de Sitges (Garraf), segons ha explicat fonts de la Guàrdia Civil a l'ACN. Es tracta d'un home de 46 anys i veí de Corbera de Llobregat que cap a les nou de la nit de dissabte va sortir a pescar. Diumenge al migdia, la família va denunciar davant dels Mossos d'Esquadra que no havia tornat, motiu pel qual es va establir un dispositiu de recerca. Cap a les quatre de la tarda de diumenge, un helicòpter va detectar un cos flotant a la platja de l'Home Mort de Sitges. El cos va ser traslladat al Port de Vilanova i la Geltrú, on es va fer l'aixecament del cadàver. En un principi, no hi ha signes de violència i es treballa amb la hipòtesi d'un accident o d'un ofegament per qüestions naturals.L'home ofegat passava uns dies en un càmping de Sitges juntament amb els seus pares. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i la instrucció de les diligències.