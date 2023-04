El dalai-lama es disculpa després de demanar a un nen que li llepi la seva llengua

La polèmica també es va desfermar quan abans el líder religiós li va fer un petó als llavis al mateix jove

Actualitzada 10/04/2023 a les 11:42

Causa consternación internacional este video del Dalai Lama donde besa en la boca a un menor durante un evento budista en la India e incluso intenta tocar su lengua. pic.twitter.com/d6ZsRU5Crf — Adela Micha (@Adela_Micha) April 9, 2023

El dalai-lama es va disculpar aquest dilluns després de la circulació d'un vídeo a les xarxes socials en què demana a un nen que «llepi la seva llengua» durant un esdeveniment, provocant una forta controvèrsia i nombroses crítiques.«Ha circulat un vídeo que mostra una trobada recent, en què un noi jove li pregunta a la seva santedat del dalai-lama si pot fer-li una abraçada. La seva santedat desitja demanar disculpes al nen i a la família, així com als seus molts amics de tot el món, pel mal que les seves paraules han causat», va dir el líder budista en un comunicat.Les imatges mostren el dalai-lama fent un petó al jove als llavis durant un acte i en presència d'altres adults, i tot seguit preguntar si aquest pot «llepar» la seva llengua. Segons després, el líder espiritual tibetà assenyala la boca i treu la llengua.«La seva santedat sovint pren els cabells les persones que coneix de forma innocent i entremaliada, fins i tot en públic i davant les càmeres. Lamenta l'incident», va insistir l'oficina del dalai-lama.El dalai-lama ja va causar controvèrsia després de fer broma que segurament podria ser succeït per una dona, però aquesta hauria de ser «molt atractiva».Lhamo Dondhup, nom original del catorzè dalai-lama, va fugir juntament amb milers de compatriotes a l'Índia a principis de 1959 després de la dura repressió xinesa contra el fallit aixecament popular de Lhasa, capital del Tibet.Des de llavors, va continuar la lluita per la llibertat del seu poble, encara que sempre «oposant-se sistemàticament a la violència», motiu pel qual li va ser concedit el Nobel de la Pau el 1989.El líder religiós tibetà va néixer el 6 de juliol de 1935 a Taktser, al Tibet oriental, on als dos anys es va convertir en cap espiritual del seu poble en ser reconegut com la reencarnació del seu predecessor.