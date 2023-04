L'acusat, de 52 anys, va reconèixer que havia estat ell mateix qui va enviar els missatges per aconseguir diners de la seva mare per pagar deutes

Actualitzada 06/04/2023 a les 14:51

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de març passat a Sabadell un home de 52 anys que havia simulat el segrest i que va demanar 2.500 euros a la seva mare fent-se passar pels segrestadors, amenaçant-la que li farien mal si no feia el pagament.Segons ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat, després que rebés els missatges en què el seu fill, fent-se passar per un segrestador, li deia que si no feia el pagament de 2.500 euros li farien mal, la dona va anar a la comissaria de Sant Cugat del Vallès per presentar una denúncia.Els Mossos van donar credibilitat al segrest i van començar la investigació, que finalment els va portar a ubicar el sospitós, que estava caminant pel centre de Sabadell.Els agents el van identificar i l'home, que no va poder mantenir la versió del segrest, va reconèixer que havia estat ell mateix qui va enviar els missatges per aconseguir diners de la seva mare per pagar deutes que havia contret.Els agents el van detenir llavors per la presumpta simulació d'un segrest i un delicte d'amenaces condicionades amb ànim de lucre contra la seva mare.El detingut va ser finalment posat en llibertat amb càrrecs.