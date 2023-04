Investiguen mort violenta d'un home de 84 anys a Sant Andreu de la Barca

Els Mossos van rebre l'alerta del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) aquest dimarts al matí

Actualitzada 05/04/2023 a les 09:40

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 84 anys el cadàver del qual ha estat trobat aquest dimarts al seu domicili de la localitat de Sant Andreu de la Barca, a Barcelona.Segons han informat els Mossos en un comunicat, aquest mateix dimarts cap a les 09.00 hores han rebut un avís del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè es dirigissin a un domicili de Sant Andreu de la Barca on hi havia una persona morta.Els agents han confirmat la troballa del cadàver, i per això s'han activat la Divisió de Recerca Criminal i la Unitat Territorial de Policia Científica per efectuar les primeres gestions.La Divisió de Recerca Criminal ha obert una investigació per aclarir els fets, la qual està sota secret de les actuacions, segons les fonts.