L'arrestat ha de complir una pena de deu anys de presó a Pakistan

Actualitzada 04/04/2023 a les 12:17

La Guàrdia Civil ha detingut a Vinaròs, provincia de Castelló, un home de 39 anys sobre el qual pesava una ordre de cerca i detenció internacional de la Interpol per a la seva extradició a Islamabad (Pakistan) on ha de complir una condemna de 10 anys de presó per agressió sexual.Segons fonts de la comandància provincial, amb motiu d'un control habitual de verificació, els agents van identificar un turisme amb tres persones.Després de comprovar la documentació del vehicle i la dels ocupants, a un li figurava una ordre de cerca i detenció a efectes d'extradició.Per això es va procedir a la detenció de l'home de 39 anys, ja que estava requerit per una ordre de detenció internacional.L'arrestat té una pena de complir deu anys de presó per una agressió sexual.L'actuació ha estat realitzada per efectius la Guàrdia Civil de Vinaròs i el detingut ha estat posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció en funcions de guàrdia de l'Audiència Nacional.