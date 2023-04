Detenen a un jove a Barcelona per agredir a una parella d'homosexuals amb navalla

L'atac homòfob es va produir el 19 de març passat, quan l'ara detingut va fugir sense que se'l pogués identificar

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:25

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a Barcelona un noi per haver agredit verbalment i amb una navalla una parella d'homosexuals que passejava per un carrer del centre de la ciutat, segons ha informat el cos policial.L'atac homòfob es va produir el 19 de març passat, quan l'ara detingut va fugir sense que se'l pogués identificar.Tot i això, després de parlar amb les víctimes i amb diversos testimonis, recollir imatges dels fets i altres indicis, la policia catalana va esbrinar la identitat de l'atacant i va procedir aquest dilluns a la seva detenció al voltant de les 15.00.Es tracta d'una persona que no té antecedents penals i que passarà a disposició judicial les properes hores.