Un home en mata un altre clavant-li tornavisos en un pis de Vallecas

A l'interior de l'habitatge, la policia ha trobat diversos llibres de rituals i indicis de consum de substàncies estupefaents

Actualitzada 03/04/2023 a les 09:44

Un home de 34 anys ha estat detingut aquest diumenge al matí a primera hora després de matar presumptament un altre home de 54 clavant-li diversos tornavisos a la cara i a l'abdomen després d'iniciar tots dos una baralla a l'interior de la seva vivenda al districte madrileny de Puente de Vallecas.Fonts policials han informat que els investigadors intenten determinar si entre la víctima i el detingut hi havia una relació sentimental perquè, si en té, es tractaria d'un cas de violència domèstica.El crim ha passat al voltant de les set del matí al número 29 de carrer de Salvador Martínez Lozano, al districte de Puente de Vallecas.Els dos homes haurien entaulat una forta discussió, tal com han assegurat a la Policia diversos veïns de l'immoble, que ha acabat amb la vida d'un d'ells, l'home de 54 anys, amb almenys una ferida punxant a la cara i dos a l'abdomen produïdes per diversos tornavisos, han indicat fonts policials.De fet, les fonts detallen que un dels tornavisos utilitzats pel presumpte autor estava clavat en la víctima, ja morta, quan la Policia Nacional ha arribat al domicili, on el mateix detingut ha obert la porta als agents.A l'interior del pis, que estava regirat, la policia ha trobat diversos llibres de rituals i indicis de consum de substàncies estupefaents, han afegit les fonts.Els sanitaris del Servei d'Urgència Mèdica de Madrid (Summa 112) han confirmat la mort de l'home, mentre que agents de la Policia Científica i del Grup V Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid han començat la investigació per aclarir els fets.