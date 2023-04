Dos morts i un desaparegut en un naufragi a Santander

L'enfonsament del pesquer s'ha produït per causes que encara es desconeixen cap a les 4.10 hores a sis milles al nord de Cabo Mayor

Actualitzada 03/04/2023 a les 10:07

Otra vez, una nueva desgracia en la Mar. Esta mañana a las 5:30 el Villaboa 1, con sede en Santander, ha naufragado frente a la costa de Cabo Mayor. Constaba de 10 tripulantes, 7 han sido rescatados hay un desaparecido y 2 fallecidos. DEP. — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 3, 2023

Dos tripulants d'un pesquer han mort i un tercer està desaparegut en un naufragi ocorregut aquesta matinada davant de la costa de Santander, al Cabo Mayor, del qual han estat rescatats els altres set tripulants del vaixell.Un dels dos tripulants morts és de Santander i l'altre de Ghana, mentre que el desaparegut és d'origen peruà, segons ha informat en un comunicat la Delegació del Govern a Cantàbria.El president càntabre, Miguel Ángel Revilla, ha informat aquest dilluns al seu compte de Twitter que el Villaboa Uno, amb base a Santander, havia naufragat amb deu tripulants a bord.«Una altra vegada, una nova desgràcia a la mar», ha afirmat el cap de l'Executiu càntabre.Segons han informat fonts de l'operatiu de rescat, un dels tripulants del vaixell està ferit greu.Al lloc de l'enfonsament, que s'ha produït per causes que encara es desconeixen cap a les 4.10 hores a sis milles al nord de Cabo Mayor, se segueix buscant el tripulant desaparegut per mar i aire.A l'operatiu, que coordina Salvament Marítim, hi treballen la Salvamar Den des del mar, i l'Helimer d'aquest organisme, l'helicòpter del Govern de Cantàbria i la Guàrdia Civil, des de l'aire.També està arribant a la zona del naufragi, provinent de Bilbao, el vaixell Maria de Maetzu de Salvament per participar a la recerca del desaparegut.Fonts de la Confraries de Pescadors de Santander han explicat als mitjans de comunicació que no entenen què ha pogut passar ja que el vaixell no estava pescant i la mar estava en calma aquesta matinada.Els cossos dels dos morts i els pescadors rescatats ja són al port pesquer de Santander, on té la base el Villabona Uno, i s'està esperant l'aixecament dels cadàvers.