Cobra durant 13 anys la jubilació de la seva àvia malgrat que havia mort

La Justícia clama que l'acusat s'hauria embutxacat fraudulentament, 85.000 euros

Actualitzada 03/04/2023 a les 10:17

Un home és jutjat aquest dilluns a Alacant per, presumptament, cobrar durant 13 anys la pensió de jubilació de la seva àvia malgrat que aquesta ja havia mort, cosa que li va servir per embutxacar-se més de 85.000 euros de manera fraudulenta.Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el suposat frau es va cometre entre els anys 2000, quan va morir la pensionista, i el 2013, i el processat suposadament va cobrar un total de 85.787 euros de la Tresoreria de la Seguretat Social.La fiscalia sol·licita inicialment tres anys i mig de presó per a aquest home per un delicte d'estafa i considera l'entitat bancària que abonava la prestació amb càrrec a la Seguretat Social com a responsable civil subsidiària en entendre que no va complir la seva obligació de control en un judici previst a partir de les 10 hores d'aquest dilluns a la secció primera de l'Audiència Provincial d'Alacant.