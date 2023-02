Burgos: Rescaten un bebè que van oblidar dins d'un vehicle estacionat en un garatge

Un veí va localitzar el menor a la una de la matinada

Agents de la Policia Nacional i Policia Local de Burgos van auxiliar a un bebè que es trobava plorant a l'interior d'un vehicle estacionat en un garatge, on li havien oblidat uns pares de família nombrosa, ha informat aquest dimecres la Subdelegació del Govern.Una trucada telefònica d'un veí al 091 efectuada de matinada, sobre la 1.00 hores, va alertar dels fets, que es van produir el passat 24 de gener.El comunicant va explicar que, en baixar del seu vehicle després d'estacionar-lo en el garatge del seu domicili, havia escoltat el plor d'un bebè i va observar que a l'interior d'un altre cotxe es trobava un nen de poca edat.Una patrulla de la Policia Nacional va comprovar que en la part posterior del vehicle estava assegut el bebè en la cadira de seguretat, amb el sistema de retenció degudament ajustat i vestit amb roba adequada, si bé el cotxe es trobava tancat.Amb la finalitat de salvaguardar la seguretat del petit, i mentre es realitzaven gestions des de la Comissaria Provincial per a esbrinar la propietat del turisme, els agents van optar per trencar el cristall davanter del costat oposat al qual es trobava el nen, van recollir al bebè i li van calmar i van abrigallar, si bé des del primer moment van poder observar que semblava trobar-se en perfecte estat de salut.Una vegada conegut el domicili, els agents es van personar a la casa, on es trobava un home que va reconèixer ser el pare del bebè.Va explicar als policies que la seva dona i ell eren pares de família nombrosa i tenien un altre petit nounat, a qui uns coneguts havien anat a visitar.Va ser durant el trajecte que va realitzar per a acostar-los a la seva casa, quan va portar a un altre dels seus fills amb la intenció que es quedés adormit.Aquesta circumstància va fer que en tornar al seu domicili i, després d'estacionar i tancar el cotxe, es despistés i de manera inconscient oblidés que el seu fill quedava adormit a l'interior, incidint en què mai abans havia ocorregut.Els agents també es van entrevistar amb la dona, comprovant que tots dos progenitors es trobaven en plenes facultats i l'estat i condicions de l'habitatge eren adequats.En l'actuació també va col·laborar un indicatiu de Policia Local, els qui, seguint el protocol oportú, van donar compte del fet a la treballadora social de guàrdia per al seguiment corresponent del menor.Igualment, els agents de la Policia Nacional van informar de l'actuat a l'autoritat judicial competent.