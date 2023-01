Madrid: Un menor apunyala la cara de la mare de la seva parella

El presumpte autor hauria agredit a la víctima perquè aquesta li havia tret el mòbil a la seva filla

Actualitzada 31/01/2023 a les 12:11

Una dona ha estat traslladada d'urgència a l'hospital 12 d'Octubre de Madrid després de ser apunyalada presumptament per la parella de la seva filla. El succés ha tingut lloc en el districte de Carabanchel, al voltant de l'avinguda de La Peseta, segons fonts policials. Asseguren que el menor, de 13 anys d'edat i d'origen magrebí, va agredir a la dona amb una arma blanca i li va provocar ferides a la cara i el coll.El menor va atacar a la mare de la seva parella després que aquesta li tragués el telèfon mòbil a la noia, de 12 anys, com a càstig pel seu mal comportament.Segons les fonts, la nena tenia problemes de conducta i aquest va ser el motiu pel qual la mare li va llevar el telèfon, la qual cosa va desencadenar una forta discussió.Tot seguit, la nena va aconseguir contactar amb la seva parella i li va comptar l'ocorregut. El menor i presumpte agressor es va presentar a la casa de la noia i va tocar el timbre. Després de ser rebut al carrer per la mare, el menor la va atacar amb un ganivet i posteriorment va escapar del lloc.El menor va ser identificat per la Policia, que va donar trasllat del succeït a la Fiscalia de Menors a l'ésser el jove inimputable per tenir menys de 14 anys.