Barcelona: Condemnat a 15 anys de presó per violar una menor després d'enganyar-la oferint-li treball

L'autor dels fets va recollir la víctima en una estació de tren

Actualitzada 30/01/2023 a les 11:37

El Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de 15 anys de presó a un home per violar a una jove de 15 anys, a qui va recollir en una estació de tren de Barcelona, fent-la creure que anava a donar-li treball com a empleada de llar.La Sala penal ha dictat una sentència que rebutja el recurs del condemnat contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va ratificar aquella de l'Audiència de Barcelona per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i un altre lleu d'apropiació indeguda.A més de la pena de presó, el Suprem confirma la prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima durant deu anys, així com altres deu anys de llibertat vigilada en complir condemna i 30.156 euros d'indemnització a la jove.Els fets van tenir lloc a l'agost de 2016 quan el condemnat va contactar a través de la web milanuncios.com amb la menor, que llavors tenia 15 anys, amb el pretext de l'anunci que la noia havia publicat buscant treball com a empleada de llar.Així les coses, creient i confiant la menor en tot moment que el condemnat li estava oferint treball, va accedir a mantenir una entrevista amb ell el 14 d'agost.Ella va acudir a l'estació de tren, on el condemnat la va recollir en el seu cotxe i li va comentar que havien de desplaçar-se a una altra localitat on residia la parella d'ancians interessada a contractar els seus serveis.No obstant això, quan anaven per la carretera, l'home va estacionar el cotxe en un descampat, sense edificacions, va activar l'assegurança de les portes que va tancar i en to intimidatori li va dir a la menor: «O me la xucles o et mato», mentre l'agarrava amb força pel cap.Tot seguit, va col·locar a la menor en el seient del copilot i la va violar, després de la qual cosa va tirar del cotxe a la noia, empenyent-la amb violència, i va fugir del lloc no sense apropiar-se dels objectes de la menor, entre ells el DNI i la targeta de la Seguretat Social.La víctima, que va denunciar aquest mateix dia, va patir un estrès posttraumàtic que va requerir atenció psicològica i psiquiàtrica durant uns mesos i aquesta vivència tan traumàtica ha repercutit en l'àmbit sexual «afectant relacions consentides posteriors, així com en la seva vida quotidiana, en tenir por de sortir sola».En el seu recurs, el condemnat va insistir, com havia fet ja en el judici, en un trastorn mental que pateix a conseqüència d'un accident esportiu i que a causa d'això no recorda res.Però el Suprem subratlla que els forenses «van fer constar que ho recordava tot i que les capacitats cognitives i col·lectives estan totalment conservades i ha tingut relacions amb altres dones».