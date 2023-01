Un jove, molt greu, després de rebre un tret a l'abdomen a Badajoz

La víctima, de 30 anys, va ser atacat amb una arma de foc de petit calibre

Un home de 30 anys està ingressat a l'Hospital Universitari de Badajoz, en estat molt greu, després que rebés un tret a l'abdomen aquest divendres de matinada.Segons ha informat aquest dissabte la Policia Nacional a EFE, el succés, del qual s'ha tingut notícia aquest dissabte, es va produir a l'entorn de la riera del Calamón, a la capital extremenya, després que rebés un tret d'arma de foc de petit calibre, succés que ara investiguen els agents policials per conèixer les causes i l'autor dels fets.Per la seva banda, el Servei Extremeny de Salut (SES) ha informat que el pacient està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Universitari de Badajoz.Segons s'ha manifestat, es tornarà a intervenir el jove, en estat molt greu, com a conseqüència del tret.