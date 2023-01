Almenys tres morts i quatre ferits en un tiroteig a Los Angeles

L'estat de Califòrnia, un dels més progressistes dels EUA, ha estat escenari els últims dies de diversos tirotejos

Actualitzada 28/01/2023 a les 20:36

Almenys tres persones han mort i quatre han resultat ferides aquest dissabte en un tiroteig en un barri de classe alta de la ciutat nord-americana de Los Angeles, segons ha informat la policia local.El tiroteig es va produir en plena matinada, a les 2.50 hora local (10.50 GMT), i va tenir lloc al barri de Beverly Crest, al costat de la popular zona de Beverly Hills.Segons la policia, els ferits han estat transportats a un hospital localitzat a la Universitat de Califòrnia (UCLA, per les sigles en anglès).La policia no ha donat detalls sobre l'origen ni les circumstàncies en què es va produir el tiroteig.L'estat de Califòrnia, un dels més progressistes dels EUA, ha estat escenari els últims dies de diversos tirotejos que han saltat a l'opinió pública.El cap de setmana passat, deu persones van perdre la vida quan un home va començar a disparar dins d'una sala de ball a la localitat californiana de Monterey Park, un suburbi proper a Los Angeles de població majoritàriament asiàtica.Després d'aquest succés, dilluns a la nit es va produir un altre tiroteig a la localitat californiana de Half Moon Bay, en què van perdre la vida set persones.Segons Gun Violence Archive (GVA), un projecte sense ànim de lucre que segueix la violència amb armes de foc al país, des de començament del 2023 s'han registrat 42 «tirotejos massius» i més de 3.200 persones han mort per armes de foc, més de la meitat per suïcidi.GVA defineix com a tiroteig massiu aquell que acaba amb tres víctimes, siguin morts o ferits, sense incloure l'autor de l'atac si és que ha mort o ha patit lesions durant el succés.