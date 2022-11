Detenen a Barcelona un pastor d'una congregació que havia abusat de set menors a l'Argentina

S'enfronta a 20 anys de presó per abusos i agressions sexuals

Actualitzada 29/11/2022 a les 10:32

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home buscat per les autoritats argentines per abusar sexualment de set menors d'edat, alguns de menys de 13 anys. Els fets van tenir lloc entre el 2017 i el 2021. L'home es guanyava la confiança dels menors perquè era pastor d'una congregació. Amb una Ordre Internacional de Detenció, el detingut s'enfronta a una pena de 20 anys de presó per abusos i agressions sexuals a menors.La investigació va començar el 10 de novembre, quan els investigadors van rebre una comunicació del jutjat argentí sol·licitant la localització i detenció d'un fugitiu de la llista dels més buscats d'Argentina. L'home va ser detingut després de localitzar el seu domicili a la capital catalana.