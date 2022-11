Mor un nen de 5 anys després d'asfixiar-se amb una xinxeta

Els fets van tenir lloc al Regne Unit

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:25

Kyle Lewis, un nen britànic de cinc anys ha mort tres dies després d'ennuegar-se amb una xinxeta. El menor va ser traslladat d'urgència a l'hospital on els metges no van poder salvar-lo malgrat els constants intents de reanimar el seu cor.Els mitjans britànics han informat que el nen va ser traslladat a un hospital de Leeds on van aconseguir estabilitzar-lo, però un escàner va descobrir que entre el 90 i el 95% del seu cervell estava danyat.Els seus pares, Enma i Mark Lewis, han explicat que el petit va morir en braços de la seva mare. «Ho van mantenir amb suport vital fins que vam estar llestos per a acomiadar-nos. Però mai estàs llest, veritat? Kyle va decidir que era el seu moment després de tenir la seva última abraçada amb els seus pares. Va prendre el seu últim batec mentre l'abraçàvem», han relatat.Arran de la tragèdia, es va llançar una pàgina de 'gofundme' per a fer costat als pares i les cinc germanes de Kyle amb l'homenatge al nen de South Yorkshire. La mare de Kyle va elogiar al personal de l'hospital per permetre passar amb el seu fill els últims dies.