Lleida: Detenen un home per calar foc a la seva dona mentre dormia

La víctima té un 20% del cos cremat i el delegat del Govern a Lleida mostra el seu rebuig davant un nou cas de violència masclista

Actualitzada 28/11/2022 a les 18:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a Artesa de Segre (Noguera) un home de 39 anys per haver calat foc a la dona, després de ruixar-la amb un líquid inflamable mentre dormia, segons han explicat fonts coneixedores del cas. Els fets han passat cap a les quatre de la matinada, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi en un pis del centre d'Artesa. La dona hauria patit cremades en un 20% del cos i ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha mostrat el seu rebuig davant d'un nou cas de violència masclista i lamenta que «casos com aquest ens recorden dia rere dia que aquesta xacra continua vigent». Els Mossos segueixen investigant els fets.El detingut també ha patit alguna cremada i ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Han treballat en l'incendi sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Per prevenció, s'han desallotjat els veïns de l'edifici, de tres plantes, situat a la plaça Major d'Artesa de Segre.