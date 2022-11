Portugal: Una militar de 20 anys mor arrossegada per una ona

La víctima i altres set militars es van acostar a la platja la passada matinada després de sortir d'un local d'oci nocturn

Una militar de 20 anys va morir després de ser arrossegada per una ona a Póvoa de Varzim, al nord de Portugal, després d'acostar-se a la platja amb diversos companys després de sortir d'un local d'oci nocturn. El cos sense vida de la jove va ser trobat la tarda d'aquest divendres dins de l'aigua després de diverses hores d'operacions de cerca, va confirmar l'Exèrcit lusità en un comunicat.La víctima i altres set militars, que participaven en uns cursos de formació a Póvoa de Varzim, es van acostar a la platja la passada matinada després de sortir d'un local d'oci nocturn. Els joves «van anar a mullar-se els peus» i la víctima va ser arrossegada per l'onatge, segons va explicar en declaracions a periodistes el comandant de la Policia Marítima de Póvoa de Varzim, Bruno Ferreira Teles. Els altres set militars van ser traslladats a l'hospital amb quadres d'hipotèrmia o lesions musculars i estan rebent també suport psicològic.L'Exèrcit lusità va anunciar que «va ser immediatament instaurat un procés d'investigació sobre l'incident». Tota la costa de Portugal continental està aquest divendres en alerta groga per agitació marítima, segons l'Institut Portuguès de la Mar i l'Atmosfera.