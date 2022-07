Figueres: Agredeixen el vigilant de seguretat de la piscina llençant-li esprai pebre

Una entitat denúncia que arran dels fets només deixen entrar els abonats però l'Ajuntament ho nega

Actualitzada 25/07/2022 a les 14:34

Uns joves va agredir dijous passat el vigilant de seguretat de la piscina descoberta de Figueres llençant-li esprai pebre als ulls. L'entitat Ànima Mater denuncia que arran dels fets s'ha deixat de vendre entrades i que només s'hi deixa accedir els abonats però l'Ajuntament ho nega i diu que només es veta l'entrada a aquells que busquen provocar aldarulls i «trencar la convivència». A través de les xarxes socials, però, l'entitat diu que arran de l'incident el consistori ha «tancat» les instal·lacions a la població general «en plena onada de calor».«És vergonyós que per unes persones que van fer un acte incívic es sancioni tota la població. Demanem a l'ajuntament que reobri les portes de la piscina municipal immediatament», diuen en una piulada.També afirmen que s'estan difonent missatges «falsos» sobre el què va passar, estigmatitzant col·lectius de menors i joves vulnerables que no hi van tenir res a veure».