Investigat per abandonar un gos que va morir per l'onada de calor a Madrid

L'animal no tenia menjar ni aigua ni un lloc on protegir-se del sol a la parcel·la on vivia

Actualitzada 22/07/2022 a les 09:10

Un home està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal després de ser localitzat per agents de la Guàrdia Civil per abandonar un gos que va morir per l'onada de calor a la localitat madrilenya de Fuentidueña de Tajo al no tenir on aixoplugar-se del sol, ni aigua ni menjar.Agents pertanyents a una patrulla del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) van localitzar el propietari del gos, un Staffordshire American Bull Terrier, que va ser trobat mort dimecres 13 de juliol i que presentava signes de mort per deshidratació, ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil.La veu d'alarma la van donar els veïns que van comunicar al SEPRONA que el gos es trobava en una situació d'abandó en una parcel·la d'un habitatge de la localitat.Quan els agents van arribar al lloc, l'animal ja havia mort i van constatar que no tenia aliment i aigua ni un lloc on protegir-se del sol.Després de la lectura del microxip, es va procedir a localitzar el propietari de l'animal i en el marc de les diligències corresponents se n'ha sol·licitat la necròpsia per determinar les causes definitives de la mort.