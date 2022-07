Moren 5.000 gallines a una granja de Cantàbria asfixiades per la calor

A la localitat de San Felices de Buelna es van assolir els 42,9 graus de temperatura

Actualitzada 19/07/2022 a les 17:26

Prop de 5.000 gallines d'una granja de San Felices de Buelna van morir diumenge passat asfixiades per l'extrema calor que es va assolir en aquesta localitat càntabra (42,9 graus), ha informat a Efe el propietari de la granja d'aquests ocells, Juan Francisco Portilla.«Tinc deu ventiladors que mouen l'aire que entra per les finestres del carrer i el passen per tot el galliner i amb això suposadament refrigera el galliner que fins ara sempre ha valgut, però és que mai hem tingut 42 graus aquí», ha comentat el propietari d'aquesta granja de San Felices de Buelna.Portilla, que es trobava fora del municipi menjant juntament amb la seva família quan es va assabentar que en San Felices s'havia aconseguit una temperatura de 42 graus, assegura que això «ja es veia venir» perquè «cada dia feia més calor al poble».El diumenge, entre les 18.00 i 23.30 hores, amics, familiars, empleats i veïns no van dubtar a ajudar aquest granger a treure totes les gallines mortes perquè als pocs minuts de morir, amb la calor, aquests ocells comencen a deixar anar líquids i males olors.«A 31 graus no els passa res, jo vaig estar en la granja a les dues del matí i hi havia 29 graus i estaven totes cantant i sense parar de moure's, però a 42 graus és que et mors. Ho passa l'humà malament, així que les gallines pitjor, que elles no suen», explica a Efe aquest granger.I ha xifrat en 25.000 euros els diners que ha perdut amb la mort de les gallines, ja que cadascuna ronda mínim els 5 euros.Ara, Portilla mantindrà les 12.500 gallines que li han quedat després d'haver perdut 5.000 i és que, ha explicat, en aquests moments no pot reposar-les perquè hauria de ficar gallines joves i suposa un risc ajuntar-les amb les adultes per possibles contagis.En declaracions a Efe, el delegat de l'Aemet a Cantàbria, José Luis Arteche, ha assegurat que la regió va batre el diumenge passat el seu rècord històric de temperatura després d'aconseguir els 43 graus.En concret, es va arribar a 43 graus a Terán de Cabuérniga i Tama, que entorn de les 14.45 hores van superar els 41,8 que va marcar Polientes (Valderredible) a l'agost de 2012.No van ser els únics: San Felices de Buelna (42,9), Ramales de la Victoria (42,4), Bárcena Major (42,2) o Villacarriedo (42,1) també van registrar, durant la tarda del diumenge, màximes per sobre de 42 graus.