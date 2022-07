Mor un nen de 3 anys en caure des d'una alçada de tres pisos a Castelló

El menor va caure pel forat de l'escala

Actualitzada 19/07/2022 a les 14:37

Traslladat amb helicòpter

Un nen de tres anys ha mort després de caure d'una altura de tres pisos al municipi d'Alfondeguilla, a Castelló, segons han informat fonts municipals i de la Guàrdia Civil.El succés es va produir aquest dilluns cap a les 14.00 hores quan el menor va caure pel forat de l'escala, segons ha indicat El Periódico Mediterráneo. Després de la caiguda va ser traslladat al Centre de Salut de la Vall d'Uixó, lloc on se li van proporcionar les primeres assistències.A causa de la gravetat de les lesions, ha calgut traslladar-lo en helicòpter a l'Hospital La Fe de València, on ha mort aquest dimarts cap a les 11.30 hores.Segons el mitjà esmentat, la Policia Local va haver de tallar el trànsit a la carretera Segorbe perquè l'helicòpter pogués aterrar, ja que a la zona no hi ha cap heliport ni tampoc hi ha una zona habilitada perquè es pogués fer l'aterratge.Fonts de la Guàrdia Civil han informat que s'ha iniciat una investigació per determinar les circumstàncies en què s'ha produït el succés i s'ha activat un protocol judicial.