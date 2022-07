Es desperta després d'estar en coma 2 anys i acusa el seu germà d'haver-la atacat

Quan els agents van arribar al lloc dels fets a Virginia van trobar la dona al sofà i amb ferides profundes

Actualitzada 19/07/2022 a les 08:59

Una dona de Virgínia Occidental (EUA) va despertar després d'un coma de dos anys i va acusar el seu germà d'haver-la atacat amb un matxet i haver-la abandonat donant-la per morta, ha informat aquest dilluns la cadena CNN.En declaracions al canal televisiu, el cap de Policia del comtat de Jackson, Ross Mellinger, va explicar que quan els agents van arribar al lloc dels fets fa dos anys, van trobar la dona, Wanda Palmer, al sofà i amb ferides profundes causades pel que llavors van pensar que podria haver estat un matxet o una destral.La primera impressió dels agents va ser que era un cos sense vida, però poc després es van adonar que Palmer seguia amb vida i respirant.La dona, que ara té 51 anys, va ser traslladada a l'hospital, on va estar en coma durant dos anys. Mentrestant, la policia va investigar el cas, però va ser incapaç de demanar suficients proves per presentar càrrecs contra algú.Fa un parell de setmanes, Palmer va recuperar la consciència i, mitjançant respostes de «sí» o «no» a preguntes de la policia, va identificar el seu germà, Daniel Palmer III, de 55 anys, d'haver estat l'autor de l'agressió.Els agents van detenir el germà i la fiscalia va presentar càrrecs contra ell per intent d'assassinat.